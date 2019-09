Tijgermug duikt op in Hoogeveen

Een Aziatische tijgermug, een insect dat gevaarlijke ziektes kan overdragen, is opgedoken in het Drentse Hoogeveen. Het beestje is ontdekt bij de straat Ruisvoorn, zegt de gemeente. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet muggenvallen neer om te kijken of er meer tijgermuggen zijn. Iedereen die binnen „100 tot 200 meter” van de vindplaats woont, krijgt een brief van de NVWA.

Aziatische muggen liften meestal mee naar Nederland in autobanden of in lucky bamboo, een oosterse kamerplant. De tijgermug kan ziektes als knokkelkoorts en zika verspreiden, maar dat is in Nederland nog nooit gebeurd.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat in Nederland een Aziatische tijgermug wordt gevonden. Dat gebeurde bijvoorbeeld al acht keer in Amstelveen, vier keer in Lelystad en drie keer in Uithoorn.