Tijdstip overlijden misdrijf veel nauwkeuriger bepaald

Onderzoekers van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum hebben een methode ontwikkeld waarmee het tijdstip van overlijden op de plaats van een misdrijf veel nauwkeuriger kan worden bepaald dan met de huidige technieken. De politie kan met de nieuwe methode de temperatuur van een dode meten met een thermische camera of een sensor die op het lichaam wordt geplakt. De marge van het moment van overlijden kan daarmee worden teruggebracht tot minder dan een uur. Nu is dat nog enige uren.

Het tijdstip van overlijden is vaak een cruciale factor in een rechercheonderzoek naar moord of doodslag. „Hoe nauwkeuriger het tijdstip, hoe beter dat is voor het onderzoek”, stellen de onderzoekers. „Als een verdachte een alibi heeft voor het tijdstip van overlijden dan kan hij of zij worden weggestreept. Als er een brede marge is rond het tijdstip van overlijden, dan blijven meer mensen verdacht.” Onderzoeksleider Maurice Aalders, hoogleraar Forensische Biofysica, spreekt van „een grote stap voorwaarts in het forensisch onderzoek op de plaats delict, de plek waar een levenloos lichaam is gevonden.”

Op dit moment gebruikt de recherche een eenvoudig model dat is gebaseerd op afkoeling van het lichaam na overlijden. Aalders: „De temperatuur wordt rectaal vastgesteld. Samen met het lichaamsgewicht en de temperatuur in de omgeving valt uit een tabel af te lezen hoeveel uur geleden die persoon ongeveer is overleden.” Met de huidige methode gaan mogelijk sporen verloren en de tabel is niet erg verfijnd. In de nieuwe methode gaan de meetgegevens in een model dat veel preciezer is toegesneden op de situatie. Bijvoorbeeld met extra informatie: is het lichaam gekleed achtergelaten, ligt het (deels) in het water of op welke ondergrond is het gevonden.

De onderzoekers willen de marge nog verder verkleinen. „We zijn ervan overtuigd dat het nog nauwkeuriger kan” zegt Aalders. „Maar deze verbetering is al bruikbaar voor politie. We werken aan een methode waarmee we een lichaam op de plaats delict in 3D vastleggen. Die methode houdt in dat er vanuit alle richtingen gefotografeerd wordt, waarmee een programma een 3D-model maakt. Dat wordt direct ingelezen in ons programma om de afkoeling te berekenen. Zo kunnen rechercheurs nog nauwkeuriger voor uiteenlopende lichamen, lichaamshoudingen en situaties het tijdstip van overlijden vaststellen.”