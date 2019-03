Tijdlijn zaak-Anne Faber

De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd publiceren donderdag rapporten over de terugkeer van gedetineerden en tbs’ers in de samenleving - en specifiek de reïntegratie van Michael P. Hij werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs voor het vermoorden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. In mei dient het hoger beroep. De vermissing van de 25-jarige studente trok landelijk veel aandacht.

29 september 2017:

Faber begint rond 17.00 uur aan een fietstocht. Vijf kwartier daarna stuurt ze een WhatsApp-bericht aan haar vriend dat ze in Hollandsche Rading is. Rond 18.50 uur stuurt ze hem een verregende selfie vanuit Baarn. Nadien is niets meer van haar vernomen.

3 oktober 2017:

Er wordt een jas gevonden, deze blijkt van Faber. In een vijver in het Blookerpark in Huis ter Heide wordt ook haar fiets teruggevonden en enkele dagen later in het park haar rugzak. De vijver wordt leeggepompt, maar de vrouw blijft spoorloos.

9 oktober 2017:

De 27-jarige Michael P. wordt aangehouden voor betrokkenheid bij de vermissing. De man zit een celstraf uit voor de gewelddadige verkrachting van twee meisjes van zestien en zeventien jaar. Hij verblijft in de forensisch psychiatrische afdeling van een kliniek in Den Dolder en krijgt af en toe verlof om zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij.

12 oktober 2017:

Faber wordt na een zoektocht van bijna twee weken dood gevonden bij het Nulderpad in Zeewolde, waar ze is begraven. De politie maakt bekend dat P. verdacht wordt van betrokkenheid bij haar dood. Haar lichaam is gevonden na aanwijzingen van P., die in het gebied heeft gewoond.

10 januari 2018:

In de rechtbank in Utrecht is de eerste pro-formazitting. Michael P. wordt verdacht van moord of doodslag, vrijheidsberoving en het verkrachten van Faber. Hij is zelf niet aanwezig. Zijn advocaat Niels Dorrestein laat weten dat P. heeft bekend. Hij zou een „uitgebreide, gedetailleerde en bekennende” verklaring hebben afgelegd.

26 mei:

De Volkskrant publiceert een ingezonden brief van de vader van Anne Faber, waarin hij harde kritiek uit op het gerechtshof - en vooral de voorzitter - dat de straf van P. wegens dubbele verkrachting verlaagde. De dood van zijn dochter had voorkomen kunnen worden, aldus Wim Faber.

11 en 12 juni:

De strafzaak tegen P. wordt inhoudelijk behandeld. P. is voor het eerst aanwezig in de rechtbank. In februari mishandelde hij vijf medewerkers van het Pieter Baan Centrum. Ook deze feiten worden hem ten laste gelegd.

17 juli:

P. wordt veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hij gaat daartegen in beroep. Het OM tekent geen beroep aan, omdat het vonnis van de rechtbank conform de eis is.

29 november:

De eerste, niet-inhoudelijke behandeling in de hogerberoepszaak dient in Arnhem.

28 maart:

28 en 29 mei is de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in het gerechtshof in Arnhem.