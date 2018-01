„Tijdens sneeuwstorm vijftig wisselstoringen”

Spoorbeheerder ProRail en de NS bekijken hoe ze zich nog beter kunnen voorbereiden op extreme weersomstandigheden, zoals hevige sneeuwval. Door de kou en sneeuw waren er op 10 en 11 december zo’n vijftig storingen aan wissels en wisselverwarming. Een paar honderd treinen vielen uit.

„Veel reizigers hebben last gehad van die storingen en dat is natuurlijk ontzettend vervelend”, aldus een ProRail-woordvoerder na een bericht in het AD. Daarin klagen belangenorganisaties van reizigers dat het spoor vorige maand niet winterklaar was. Ze noemen het „een aanfluiting” en „prutswerk”.

„In oktober lopen we preventief alle 5500 wissels in het land na en tijdens de sneeuwstorm hadden we dertig mobiele storingsploegen en drie vaste in Amersfoort, Zaandam en Amsterdam Sloterdijk.” De spoorbeheerder benadrukt dat slechts 1 procent van de verwarmde wissels het niet deed.

Het gaat volgens de woordvoerder te ver om te zeggen dat ProRail niet voorbereid was op winterse omstandigheden. Er kan ook sprake zijn van overmacht. „Op de snelwegen stond ook duizend kilometer file. We zijn niet altijd opgewassen tegen zoveel sneeuw. Ook een volgende keer is er geen garantie dat het goed gaat.”

„We zagen ons zondag 10 en maandag 11 december geconfronteerd met een aantal grote wisselstoringen en zijn benieuwd naar de oorzaak”, aldus een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen, vooruitlopend op het gesprek met ProRail. „Ik heb het uitgezocht en er was die twee dagen niet meer uitval van treinen dan normaal. Wij gaan over het materieel, ProRail over de infrastructuur. Evaluatie moet uitwijzen wat de precieze oorzaak is van de wisselstoringen.”