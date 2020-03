Tijdelijke zorglocatie voor coronapatiënten in Emmeloord

In Emmeloord komt een tijdelijke zorglocatie voor coronapatiënten die geen ziekenhuiszorg nodig hebben. In het Dokter Jansencentrum wordt binnenkort zorg geboden aan coronapatiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis maar nog niet naar hun huis of zorginstelling terug kunnen, meldt de Veiligheidsregio Flevoland.

Ook wordt gekeken naar andere locaties in Flevoland voor het openen van zorgcentra. Mogelijk komt ook een vleugel van het ziekenhuis St. Jansdal in Lelystad hiervoor in aanmerking. De veiligheidsregio kijkt ook in Almere naar mogelijkheden voor het verzorgen van coronapatiënten die geen ziekenhuiszorg nodig hebben.