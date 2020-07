Tijdelijke vertraging bij testuitslagen door technische storing

Mensen die kortgeleden een coronatest bij de GGD lieten doen die negatief uitpakte, hebben langer op de uitslag moeten wachten dan de bedoeling is. De oorzaak was een technische storing, die echter geen invloed had op de snelheid waarmee werd gemeld dat mensen wel corona hadden.

Dat zegt de GGD. De storing werd maandag aan het einde van de dag geconstateerd. Zo’n 7300 mensen, die eind vorige week en in het weekeinde werden getest, hebben daardoor langer dan 48 uur geduld moeten hebben. Het streven is om alle uitslagen binnen die tijd door te geven.

Alle mensen uit genoemde groep zijn dinsdag alsnog gebeld met de uitslag. GGD GHOR Nederland „betreurt het zeer dat deze mensen langer dan gewenst in onzekerheid hebben gezeten of ze besmet waren met het coronavirus”.

De technische storing deed zich voor in de informatie-uitwisseling tussen het systeem waarin de uitslagen worden vastgelegd en het systeem van het landelijke afsprakennummer. De negatieve uitslagen komen in een ander traject dan de positieve, omdat mensen die corona blijken te hebben allemaal moeten worden gebeld over onder meer contactonderzoek, licht een woordvoerder toe.

Naar de exacte oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Er is een tijdelijke oplossing gevonden om te voorkomen dat het probleem zich nu weer voordoet.