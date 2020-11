Tijdelijke opnamestop ziekenhuis Heerlen alweer voorbij

De tijdelijke opnamestop die het Zuyderland ziekenhuis locatie Heerlen woensdagochtend invoerde, is alweer voorbij. In de loop van de middag meldde het ziekenhuis dat patiënten weer in Heerlen terechtkunnen.

Eerder woensdag waren alle 550 bedden volgens een woordvoerder vol. Maar door creatief handelen van de medewerkers en schuiven met patiënten is er weer ruimte, zei een woordvoerder woensdagmiddag. „Enkele coronapatiënten konden naar andere ziekenhuizen, en een aantal patiënten met andere aandoeningen kon het ziekenhuis eerder dan verwacht verlaten”, zei hij.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat het ziekenhuis in Heerlen tijdelijk de deuren sloot voor nieuwe patiënten. Vorige week was er ook een opnamestop van één dag.