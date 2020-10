Tijdelijke opnamestop op ic-afdelingen ziekenhuis Beverwijk

Uit voorzorg worden tijdelijk geen nieuwe patiënten opgenomen op de afdelingen intensive care (ic) en in het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (RKZ). Aanleiding is het toenemend aantal medewerkers op deze afdelingen dat besmet is met het coronavirus.

„We nemen het zekere voor het onzekere en laten alle collega’s en patiënten van de betreffende afdelingen testen. We doen dit om met voldoende medewerkers, veilige zorg aan onze patiënten op de ic te kunnen blijven bieden”, stelt Peter van Barneveld, waarnemend voorzitter van de raad van bestuur van het RKZ:

De maatregelen gelden voor de komende 24 uur. Maandag overlegt het crisisbeleidsteam over de situatie. Dan worden mogelijk andere maatregelen besproken.