Tijdelijke opnamestop in Beatrixziekenhuis Gorinchem

In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem geldt een tijdelijke opname- en bezoekersstop. Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) heeft dat zondagmiddag bekendgemaakt.

De maatregel volgt nadat er een vrouw een week ernstig ziek met zware luchtwegklachten in het ziekenhuis in Gorinchem heeft gelegen. Nadat ze was overgeplaatst naar het Rotterdamse Erasmus MC bleek ze besmet met het nieuwe coronavirus. De vrouw ligt in strikte isolatie in het Rotterdamse Erasmus MC. Het gaat om een vrouw van middelbare leeftijd, afkomstig uit de Noord-Brabantse gemeente Altena, aldus een woordvoerder van het RIVM. Altena ligt zuidelijk van Gorinchem. In de loop van de week verslechterde haar situatie. Om die reden werd zij overgebracht naar het Erasmus MC, waar zij werd opgenomen op de intensive care.

Om in kaart te brengen in hoeverre de vrouw in Gorinchem de besmetting aan anderen heeft overgebracht, is een onmiddellijke opname- en bezoekersstop noodzakelijk, aldus Jaap van Dissel, hoofd Infectieziekten van het RIVM. Volgens hem moet worden uitgezocht wat de consequenties voor het personeel en andere patiënten zijn in het ziekenhuis. Ook het verzorgende personeel wordt onderzocht.

Minister Bruins kondigde daarnaast een verbreding aan van een aantal maatregelen. Het RIVM adviseert mensen die in een van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en klachten hebben om thuis te blijven. Het gaat om mensen die in China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië zijn geweest. In Noord-Italië gaat het om de volgende provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.