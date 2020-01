Tijdelijk andere woning voor twee bewoners Arnhemse flat

Twee bewoners van de Arnhemse flat waar woensdag de fatale brand uitbrak, hebben tijdelijk een andere woning gekregen. Zij kunnen om medische redenen niet in de flat aan het Gelderseplein wonen, zolang daar een noodtrap en een noodlift in gebruik zijn, aldus een woordvoerster van woningcorporatie Vivare.

Vivare is donderdag begonnen met de bouw van een noodlift tegen het gebouw met 108 appartementen aan. De noodlift is naar verwachting vrijdagmorgen klaar voor gebruik. Het trappenhuis is begaanbaar vanaf de bovenste etages tot aan de eerste verdieping. Om op de begane grond te komen is een noodtrap aan de buitenkant van het gebouw bevestigd.

Politie en brandweer zijn nog bezig met onderzoek in de entree en op de eerste trappen, zegt Vivare. De corporatie hoopt donderdag aan het eind van de dag te kunnen starten met schoonmaak van de rest van het trappenhuis. Er is volgens de woordvoerster niet veel schade, maar wel veel rook- en roetaanslag.

Vivare heeft in een appartement in een buurflat een informatiecentrum ingericht voor mensen die vragen hebben of willen praten. Veel mensen leggen donderdag bloemen en knuffels voor de getroffen flat. Ook worden kaarsen aangestoken.