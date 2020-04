‘Tijd voor een Regeringscommissaris infectieziekten’

Om de coronacrisis goed te kunnen bestrijden, moet de regie daarover centraal worden geregeld. „Wat we nu nodig hebben is een nationale regie, bijvoorbeeld een Regeringscommissaris infectieziekten”, bepleit voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken in Het Financieele Dagblad.

„Dit vraagstuk kun je niet aan de zorgsector overlaten. Er is iemand nodig die net als de Deltacommissaris boven de partijen staat en met alle relevante organisaties samenwerking op gang brengt, met het doel te voorkomen dat het nog een keer zo fout gaat. Hij opereert min of meer in de luwte, maar met bevoegdheden. Hij wordt niet bij ieder incident lastiggevallen door Kamervragen en schrijft ieder jaar een plan waar alleen zijn naam onder staat. Een plan waarin hij samenhang aanbrengt tussen economie, samenleving en gezondheid. Een advies aan de regering, voortschrijdend en transparant”, aldus Kuijken, die tegenwoordig voorzitter van de raad van commissarissen bij De Nederlandsche Bank en voorzitter van de raad van toezicht van het Amsterdam UMC is.

Hij haakt aan bij een eerder pleidooi van viroloog en Harvard-hoogleraar Jaap Goudsmit voor een ‘Deltawerken Virusbestrijding’, waarbij corona-onderzoek uit allerlei wetenschappelijke disciplines - natuurkunde, genetica, economie, sociologie en virologie - onder een centrale regie wordt gebracht.

Volgens Kuijken is de aanstelling van oud-topman van DSM Feike Sijbesma als coronagezant een eerste stap, maar gaat die nog niet ver genoeg. „Het is een begin. Een gezant is toch nog iets anders dan een Regeringscommissaris. Bovendien moet het iemand zijn die ook de krochten van de bureaucratie kent. Ik heb in die negen jaar (als Deltacommissaris, red.) te vaak meegemaakt dat partijen dachten: we doen het liever zelf.”