‘Tijd om te vieren dat we in vrijheid leven’

„Nu is het tijd om te vieren dat wij in vrijheid leven. Alleen in vrijheid kan dit vuur branden.” Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn) in Wageningen gezegd bij het aansteken van het Vrijheidsvuur op het 5 Mei Plein in Wageningen. Op dezelfde tijd is in dertien andere Nederlandse steden het vrijheidsvuur ontstoken met fakkels die maandagavond werden opgehaald bij de eeuwigbrandende vlam in Wageningen.

In Hotel De Wereld in Wageningen onderhandelden de Duitse bezetters en de geallieerden in mei 1945 over de capitulatie. Daarom is op Bevrijdingsdag in Wageningen gewoonlijk de Nationale Herdenking van die capitulatie en het Bevrijdingsdefilé van veteranen. Maar dat kan vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet doorgaan.

Op het voor publiek afgeschermde plein zei Blokhuis: „Misschien beseffen we dit jaar wel meer dan ooit wat vrijheid betekent. Het is teleurstellend, verdrietig en naar dat we juist na 75 jaar niet bijeen kunnen komen op plekken die onze geschiedenis markeren. Maar we leven in vrede en we zijn vrij. Dat moeten we koesteren en beschermen, ook voor volgende generaties.”