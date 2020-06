‘Tijd is gekomen om orde op zaken te stellen in Suriname’

Door de overwinning van de VHP van oppositieleider Chan Santokhi en de nederlaag van de NDP van president Desi Bouterse wordt het nu eindelijk mogelijk orde op zaken te stellen in Suriname en het land verder te ontwikkelen. Dat zegt Lachman Soedamah, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de VHP, in reactie op de uitslag van de parlementsverkiezingen van 25 mei.

De VHP wordt de grootste partij met 20 van de 51 parlementszetels, vier meer dan de NDP. Soedamah stelt dat het goed is voor Suriname dat er een eind lijkt te komen aan het tijdperk-Bouterse. „Onder hem was het water naar de zee dragen”, aldus Soedamah. „Bouterse heeft het land in een grote crisis gebracht.” Hij wijst erop dat die crisis onder meer is veroorzaakt door corruptie, wanbeleid en het verkeerd omgaan met gemeenschapsgelden.

De 51 gekozen parlementariërs zijn nu aan zet om de president te kiezen. Om te worden gekozen heeft Santokhi de steun van zeker twee derde van de parlementariërs nodig. Soedamah gaat er niet van uit dat Bouterse kan voorkomen dat Santokhi de nieuwe president wordt. Hij wijst erop dat de VHP al samen met de partijen ABOP, NPS en PL onderhandelingen is begonnen over het vormen van een coalitie met Santokhi als de nieuwe president.