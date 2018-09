Tijd dringt voor behoud historisch vliegtuig

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven „kijkt graag mee” naar de mogelijkheden voor het behoud van het watervliegtuig Catalina uit 1941. Maar „een bijdrage vanuit het Rijk is alleen zinvol als er belangstelling is van de andere partijen voor het onderhoud en exploitatie”, aldus haar departement.

Erfgoedorganisaties hopen dat ze het toestel wil aankopen om het zo veilig te stellen voor Nederland. Er zouden inmiddels ook kandidaten zijn voor het beheer en de exploitatie ervan. Maar er moet nu wel snel iets gebeuren. Op 9 oktober zal de verkoop van het vliegtuig door de Stichting Exploitatie van de Catalina, die het financieel niet meer kan bolwerken, aan de Amerikaanse The Collings Foundation worden getekend „waarmee export van dit vliegtuig onafwendbaar wordt, waarschuwt erfgoedvereniging Bond Heemschut.

De marine zette tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië bijna tachtig Catalina’s in. Dit type vliegtuig hoort volgens de liefhebbers ervan daarom ,,onmiskenbaar tot ons Nederlands erfgoed”. Deze laatste Catalina zou ook vliegen tijdens de Indië-herdenking op 15 augustus in Den Haag, maar ging kort daarvoor kapot.