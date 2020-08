De hulpdiensten hebben dinsdagochtend zo’n veertig woningen ontruimd in het Limburgse dorp Wahlwiller in de gemeente Gulpen-Wittem. Dit gebeurde nadat bij werkzaamheden een hogedrukgasleiding kapot was getrokken, maakte de veiligheidsregio Zuid-Limburg bekend.

De politie waarschuwt automobilisten en andere verkeersdeelnemers om niet door het dorp te rijden maar een andere route te kiezen.

De gasleiding aan de Botterweck in het Limburgse dorp werd rond 07.15 uur kapotgetrokken.