Tientallen weggebruikers negeren rood kruis op A12

Tientallen weggebruikers hebben vrijdagochtend een rood kruis genegeerd op de A12, afrit Zevenhuizen. Dat is te zien op beelden die Rijkswaterstaat uit woede over de situatie vrijdag deelde via Twitter.

Na een verkeersincident blokkeerde Rijkswaterstaat de afrit met een auto en pionnen. Ook werd op het matrixbord boven de weg een rood kruis getoond. Op de gedeelde camerabeelden is te zien hoe tientallen auto’s en vrachtwagens dit negeren en vlak langs een weginspecteur rijden.

Rijkswaterstaat is geschrokken: „Wij roepen mensen op om het niet te doen. Het brengt hulpverleners, onze mensen en de weggebruikers echt in gevaar.” Op het negeren van een rood kruis staat 240 euro boete.

Er zijn geen boetes uitgedeeld, omdat er niemand met die bevoegdheid aanwezig was. Rijkswaterstaat deelde dit jaar al meer dan 3000 boetes uit voor deze overtreding.