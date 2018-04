Tientallen waarschuwingen bij voedselcontrole

In 43 plaatsen in Nederland hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vrijdag tijdens Koningsdag gekeken of rauwe sateetjes koud genoeg bewaard werden en alles met schone handen werd uitgedeeld.

De NVWA controleerde in het hele land, „van Almere tot Zwolle”, aldus een woordvoerder. Er werd gecontroleerd op temperatuur en hygiëne. In totaal deelde de dienst 39 schriftelijke waarschuwingen uit en werd er tien keer rapport opgemaakt, iets dat kan leiden tot een boete.

De dienst maakte in twee gevallen producten onklaar, acht keer besloot de verkoper zijn handelswaar vrijwillig weg te gooien. De controles werden vooral (87 procent) gedaan bij beroepsmatige verkopers.

Dat was de tussenstand aan het begin van de avond. De inspectiedienst verwacht zaterdag met de definitieve cijfers te komen.