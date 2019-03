Tientallen vlindersoorten hebben het moeilijk

Tientallen vlindersoorten in Nederland hebben het moeilijk. Op de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders die minister Carola Schouten (Natuur) zaterdag in Wageningen presenteert, staan 37 soorten die ernstig bedreigd, kwetsbaar of gevoelig zijn. Vijftien soorten zijn helemaal verdwenen. Slechts 29 soorten hebben geen problemen, aldus De Vlinderstichting vrijdag.

De vorige Rode Lijst dateert uit 2006. Sindsdien hebben vlinders als de keizersmantel en de iepenpage het goed gedaan. Ze gelden niet meer als bedreigd. Maar het oranje zandoogje was toen niet bedreigd en nu wel. De Vlinderstichting constateert ook dat een bekende vlinder als het icarusblauwtje allang niet meer in het hele land rondvliegt. Vlinders als de rouwmantel, de rode vuurvlinder en de woudparelmoervlinder zijn definitief verdwenen. Het totale aantal vlinders in Nederland is in 25 jaar tijd met 43 procent gedaald.

De Rode Lijst Dagvlinders wordt samengesteld op basis van telgegevens van duizenden vrijwilligers. De Vlinderstichting houdt de stand van zaken bij sinds 1990.

Volgens de Vlinderstichting is de klimaatverandering voor een aantal vlindersoorten een zegen. Zij doen het beter in een warmere omgeving. Ook vlindervriendelijk beheer van natuurgebieden helpt. Veel vlinders profiteren er bijvoorbeeld van dat er niet meer wordt gemaaid als alle bloemen bloeien.

Bosvlinders zoals de grote weerschijnvlinder doen het opvallend goed. Dat komt omdat in naaldbossen steeds meer loofbomen worden geplant. Ook de toename van bloeiende struiken in en bij bossen helpt mee.