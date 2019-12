Actievoerders in Limburg hebben zich verzameld op een weg bij autofabriek VDL NedCar in Born. Rond 08.00 uur stonden daar rond 08.00 uur zo’n dertig tractoren te wachten. De politie is ter plaatse om hen te begeleiden.

Het is nog onduidelijk waar de actievoerders heen willen en of de politie dat toestaat.

De actievoerders doen mee aan de acties op initiatief van de stichting Bouw in Verzet.