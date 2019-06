Tientallen tips over vermiste Hania

De politie heeft al tientallen tips binnengekregen over de vermiste 12-jarige Hania uit Rotterdam. In de nacht van donderdag op vrijdag verstuurde de politie een AMBER alert vanwege haar vermissing omdat deze urgent en zorgwekkend is. De tips worden nu nagetrokken. Ongeveer dertig rechercheurs werken aan de zaak.

Het meisje is sinds donderdag vermist. Ze is rond 12.30 uur vertrokken van haar school aan de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk en zou om 15.00 uur thuis zijn, maar is daar nooit aangekomen. Ze vertelde haar docent dat ze een afspraak had bij de orthodontist. Uit onderzoek blijkt echter dat ze helemaal geen afspraak had.

Hania heeft halflang donker haar, een witte jurk met bloemenpatroon, witte legging, witte schoenen, zwart jasje en een roze rugzak.