Tientallen tips over doodgereden meisje Tamar

De politie Zaanstreek-Waterland heeft tientallen nieuwe tips binnengekregen over het dodelijke ongeval in Zuiderwoude, waarbij het meisje Tamar (14) uit Marken waarschijnlijk werd aangereden door iemand die daarna doorreed. De zaak kwam dinsdagavond aan de orde in de talkshow Op1. De moeder van Tamar deed daarin een oproep aan de bestuurder om zich te melden.

Sinds de uitzending zijn tientallen tips binnengekomen, „van meedenktips tot informatie over auto’s met schade”, laat de politie weten via Twitter. Alle meldingen worden nagetrokken.

Het meisje verliet in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.00 uur het ouderlijk huis. Nadat melding was gedaan van haar vermissing vond de politie haar rond 04.00 uur dood in de berm. Op de dijk waren remsporen te zien.

Dinsdag bleek dat het fatale letsel dat het meisje had opgelopen, inderdaad het gevolg moet zijn geweest van een aanrijding.