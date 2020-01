Tientallen tips over dode vrouw Westdorpe

De uitzending van Opsporing Verzocht heeft tientallen tips en meerdere namen opgeleverd over de dode anonieme vrouw in Westdorpe. Zij werd in juni 2019 doodgeschoten en zonder kleding aangetroffen in een weiland. Tot op heden weet niemand wie de vrouw is. De politie reikt 15.000 euro uit voor de gouden tip.

Over de vermoorde Bilal Aydin kwamen twee tips binnen. Hij werd in december doodgestoken in Den Haag. Er zijn drie verdachten opgepakt, maar de politie denkt dat er meerdere mensen bij deze zaak betrokken zijn en besteedt daarom nog steeds aandacht aan de zaak.

Over de moord op de 37-jarige Ghanees Augustine Nyantakyi in Osdorp kwam een tip binnen. Hij werd in januari 2015 na zijn werk in een restaurant doodgeschoten, maar de politie denkt dat het hier om een vergismoord gaat. De hoofdofficier van justitie in Amsterdam looft 20.000 euro uit voor de tip die leidt tot het oplossen van de zaak.