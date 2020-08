Tientallen tips over 25 jaar oude moordzaak op 8-jarig meisje

Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen over een 25 jaar oude moord op een toen 8-jarig meisje, Manon Seijkens, in Helmond. De ongeveer dertig tips volgden op de bekendmaking door de politie afgelopen weekend van een nieuw detail in deze zaak: een eerder gevonden zwarte haar blijkt volgens nieuw DNA-onderzoek vermoedelijk afkomstig van een Oost-Aziatische persoon.

„De tips die we krijgen komen vooral van mensen die meedenken over scenario’s”, zei een woordvoerder van de politie maandag. „Zo zei iemand dat de zwarte haar mogelijk van een pruik is, omdat pruiken soms zouden worden gemaakt van haren van Aziatische mensen.”

Bij het lichaam van het meisje werd in 1995 ook een paar damespumps gevonden. In het riempje daarvan waren extra gaatjes gemaakt om de schoenen kleiner te maken. „Een tipgever zei dat die schoenen wellicht van een Aziatische vrouw waren, omdat veel Aziatische vrouwen vaak kleinere voeten zouden hebben”, aldus de woordvoerder. De gouden tip is nog niet binnen, de politie hoopt dat mensen zich met tips blijven melden. „Alle tips zijn welkom”, aldus de woordvoerder.

Het meisje verdween op 10 augustus 1995 toen ze buiten aan het spelen was. Pas een half jaar later werd haar lichaam teruggevonden in een bosje, niet ver van haar huis. De politie probeert de moord na 25 jaar alsnog op te lossen.