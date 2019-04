Tientallen tips om bedreigingen windmolens

De politie in het noorden van het land heeft inmiddels ruim dertig tips gekregen over wie er mogelijk achter de bedreigingen zit aan het adres van ondernemers die meewerken aan de bouw van windmolenparken. In het programma Opsporing Verzocht vroeg de politie expliciet aan een anonieme tipgever zich te melden zodat er over zijn „interessante informatie” kan worden doorgepraat.

Twee ondernemers zijn gestopt met hun werk voor de windmolenparken. Ook Gedeputeerde Staten in Groningen is bedreigd om de bouw van de parken.

In de tips worden namen genoemd van mensen die mogelijk achter de dreigacties zitten. De politie vertelde dinsdagavond in Opsporing Verzocht over de inhoud van de dreigbrieven, die ook verwijzingen bevatten naar de Tweede Wereldoorlog. De brieven lijken te zijn geschreven door iemand met een grote woordenschat, aldus de politie. Wel staan er taalfouten in, onder meer waar het d’s en t’s betreft in werkwoordsvormen.

Juist dinsdag liet de Tweede Kamer weten bezorgd te zijn over de dreigementen. Een meerderheid van de parlementariërs wil een debat over de kwestie met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).