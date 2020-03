Tientallen tips in zaak Tanja Groen maar nog geen doorbraak

De politie heeft de afgelopen weken tientallen tips gekregen over de verdwijning van Tanja Groen. Op 22 januari zochten de politie en forensisch onderzoekers tevergeefs naar stoffelijke resten in een graf op een Maastrichts kerkhof. Een doorbraak in de langslepende vermissingszaak blijft vooralsnog uit.

De 18-jarige Groen verdween in de zomer van 1993 toen zij vanuit Maastricht, waar zij studeerde, terug naar haar kamer in het nabijgelegen Gronsveld fietste. Ze is daar nooit aangekomen.

De politie kreeg ongeveer zestig tips binnen sinds de doorzoeking van het graf. Na onderzoek door het coldcase-team bleken op die plaats en in de nieuwe tips geen aanknopingspunten voor verder onderzoek of nieuwe zoekacties te zitten, meldt de politie.

De zoekactie in januari werd ondernomen vanwege informatie die „heel concreet en specifiek” was. „Het graf op het kerkhof in de Maastrichtse wijk Heugem, was gedolven en lag open in de avond/nacht dat Tanja voor het laatst gezien is.” De politie heeft de informatie die tot de zoekactie leidde geëvalueerd. „Conclusie is echter dat deze tip zo concreet was - op één specifieke plek gericht en passend in het scenariobeeld - dat het geen optie was om de zoekactie niet te starten.”

Het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen wordt voortgezet.