Tientallen Terschellingers naar tijdelijke testlocatie

Op Terschelling is donderdagochtend een tijdelijke locatie voor coronatests in gebruik genomen. Ongeveer vijftig mensen hebben zich al gemeld bij een kerkgebouw in het dorp Midsland. Ze hoeven geen afspraak te maken voor de test.

De testlocatie is bedoeld voor jongeren die op de nabijgelegen camping Appelhof verblijven en milde coronaklachten hebben. Ook Terschellingers en andere toeristen met klachten kunnen naar de kerk gaan. Het centrum is donderdag geopend tot 11.30 en er is dan plek voor honderd mensen. De Fries GGD verwacht later donderdag de uitslagen te hebben. Ook de komende week is de testlocatie in gebruik.

Zeker acht jongeren die op de populaire camping Appelhof verbleven, zijn positief getest op het coronavirus. Ze komen uit verschillende delen van Nederland. Alle jongeren die in de afgelopen periode op de camping zijn geweest hebben een bericht gekregen dat ze zich moeten laten testen als ze milde klachten hebben.