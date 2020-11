Tientallen skeletten gevonden bij opgraving in Vianen

Bij graafwerkzaamheden aan de stadsgracht in Vianen zijn twintig skeletten blootgelegd. Een woordvoerder van de gemeente Vijfheerenlanden zegt dat de menselijke botten vermoedelijk tegelijkertijd zijn begraven. De skeletten zijn deels opgestapeld.

Bij de botten zijn geen textielresten, knopen of sierraden teruggevonden. Het is niet bekend van wanneer de skeletten dateren. Vermoedelijk is dat in een periode geweest tussen de late middeleeuwen en enkele honderden jaren geleden, aldus de gemeente. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe oud de skeletten zijn en wat er indertijd is gebeurd.

De gemeente maakte vrijdag de vondst van de eerste negen skeletten bekend. Dat aantal is inmiddels tot twintig opgelopen. „Dat er nog meer ligt, staat vast”, zegt wethouder Christa Hendriksen. „’Daarom wordt een nog groter gebied onderzocht. De komende dagen hopen we inzicht te krijgen in de omvang om te kunnen bepalen hoe we het archeologisch onderzoek verder moeten inrichten.”

De vindplek van de skeletten ligt in of nabij het voormalige kasteelterrein Batestein. Dit kasteel is rond 1370 gebouwd. Het kasteel diende 300 jaar als woonlocatie voor belangrijke adellijke geslachten. Na een brand in 1696 raakt het kasteel in verval.