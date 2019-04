Tientallen reacties bij meldpunt kuikens

Bij het ‘meldpunt kuikentjesmisbruik’ zijn in twee weken tijd ongeveer vijftig meldingen van slechte behandeling van kuikens binnengekomen. De meldingen gaan over kuikenmisbruik op onder meer scholen en kinderboerderijen en bij een kapper en in winkels.

Het meldpunt is begin april ingesteld door het Comité Dierennoodhulp en de stichting Een Dier Een Vriend. Mensen kunnen meldingen doorgeven over levende kuikens die worden gehouden voor versiering of vermaak.

Op de meeste meldingen die zijn binnengekomen heeft het meldpunt gereageerd met een brandbrief aan de gewraakte instelling. De respons daarop was wisselend. Zo vond een schooldirecteur van een basisschool het zijn zaak of hij de kuikens dood maakt of aan een dierentuin geeft als voedsel en besloot een zorgcentrum in de toekomst geen kuikens meer tentoon te stellen, aldus de initiatiefnemers van het meldpunt.