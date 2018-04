Tientallen opzeggingen bij politiebond ANPV

Bij de politievakbond ANPV hebben tientallen mensen hun lidmaatschap opgezegd sinds dit weekend bekend geworden is dat twee oud-bestuursleden worden verdacht en vervolgd voor malversaties. Daarnaast komen er veel teleurgestelde en bezorgde reacties binnen, zei waarnemend voorzitter Hans Schoones maandag.

Het bestuur heeft zaterdagavond een nieuwsbrief rondgestuurd naar de ongeveer 6500 leden met een toelichting op het nieuws. Toch leven er nog veel vragen, zegt Schoones, en die heeft hij zelf ook. „Maar ik wil nu eerst afwachten wat er uit het onderzoek komt.”

Schoones zegt dat hij niet weet waar de verdenkingen precies om draaien. Hij is net als andere bestuursleden niet als getuige gehoord door de Rijksrecherche. „In de media lees ik dat het zou gaan om gesjoemel met politiegelden en PTSS-gelden, maar die gelden hebben we niet. We krijgen ons geld binnen door de contributie van de leden.” Ook kan Schoones er zich niets bij voorstellen dat de twee geld zouden hebben witgewassen.

De ANPV is na de NPB en ACP in grootte de derde politiebond.