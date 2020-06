Zware regenval heeft tientallen straten in de regio Zuid-Holland-Zuid blank gezet. Vooral uit Dordrecht en Zwijndrecht kreeg de Veiligheidsregio veel meldingen. „Het ging hier behoorlijk tekeer en omdat er bijna geen wind staat, viel er heel veel regen in korte tijd”, verklaart een woordvoerder. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is.