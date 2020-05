Tientallen OM-medewerkers schonden vorig jaar integriteit

Bij het Openbaar Ministerie (OM) zijn vorig jaar 36 integriteitsschendingen gemeld. Zes van die zaken lopen nog, zo blijkt uit een nieuw document dat woensdag door het OM is gepubliceerd.

De meeste schendingen zijn afgedaan met een gesprek of schriftelijke waarschuwing. Sommige medewerkers hebben het OM verlaten nadat het incident bekend werd. Dat gebeurde soms in overleg. Daarnaast zijn in enkele gevallen de contracten van mensen per direct ontbonden.

De aard van de integriteitsschendingen verschilden erg. Zo kregen medewerkers waarschuwingen om bijvoorbeeld een werkkoffer die onbeheerd was achtergelaten en gestolen, een dreigende houding richting collega’s en het doen van nevenactiviteiten tijdens werktijd. Verder verzuimde een medewerker de aanhouding van een familielid te melden en werd een ander berispt omdat diegene langdurig privé reisde met de mobiliteitskaart van het OM.

Eén uitzendkracht werd ontslagen nadat bekend werd dat deze recreatief drugs gebruikte. Het gebruik werd door de politie bij het OM gemeld. Een andere medewerker, die zich discriminerend uitliet tegen een collega, is na overleg met het OM vertrokken.

Het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie (BI-OM) publiceert sinds 2016 jaarlijks de (vermoedelijke) integriteitsschendingen.