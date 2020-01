Tientallen nieuwe scholen mogen zich excellent noemen

Nog eens 62 scholen hebben maandag te horen gekregen dat ze voortaan de eretitel ‘excellent’ mogen voeren. Het aantal uitblinkende scholen komt daarmee op 190, maakte de Inspectie van het Onderwijs bekend.

De uitreiking van de predicaten vond op feestelijke wijze plaats op de scholen zelf. Het gaat om 16 basisscholen, 40 middelbare scholen en 6 scholen voor speciaal onderwijs.

Een excellente school is een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door uit te blinken op een bepaald gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om een innovatief onderwijsaanbod, een bijzondere manier van omgaan met verschillen tussen leerlingen, een inspirerende manier van lesgeven of een onderscheidende manier om de maatschappelijke taak in te vullen.

De 62 scholen komen uit het hele land, van OBS de Graswinkel in Weert tot Christelijke Basisschool De Opdracht in Ureterp, van De Driemaster in Hoek van Holland tot Basisschool Stedeke in Diepenheim en van ’t Rijks in Bergen op Zoom tot Accent Praktijkonderwijs in Rotterdam. Zij mogen dit predicaat drie jaar voeren.

Het belangrijkste doel van het traject Excellente scholen is de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren.