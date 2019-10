„Tientallen Nederlanders gevlucht voor vieze lucht”

Zeker tientallen Nederlanders zagen zich gedwongen te verhuizen naar een plek met gezondere lucht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Longfonds, schrijft De Stentor.

Het gaat om mensen die zo ziek worden van de luchtvervuiling in hun omgeving, dat hun kwaliteit van leven er ernstig onder lijdt.

Van de 220 deelnemers gaven er 55 aan verhuisd te zijn naar een plek met schonere lucht, zo blijkt uit een vragenlijst die het Longfonds verspreidde onder duizend mensen met een longziekte. Meer dan honderd respondenten gaven aan dat zij liever vandaag dan morgen zouden verhuizen vanwege de slechte luchtkwaliteit, maar op praktische bezwaren stuiten. Hun baan, familie in de buurt of gebrek aan geld staan een verhuizing in de weg.