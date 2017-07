Tientallen Nederlanders eerder terug na beving

Tientallen Nederlandse vakantiegangers breken hun vakantie op Kos vervroegd af na de aardbeving van donderdagavond. Ze willen weg omdat ze bang zijn. Reisorganisatie TUI heeft zaterdag een groter vliegtuig dan normaal naar het Griekse eiland gestuurd, zodat alle mensen die eerder terug naar huis willen die mogelijkheid hebben.

„Het overgrote deel van de 2700 mensen die bij ons hebben geboekt, maakt de vakantie gewoon af”, vertelde een woordvoerster van TUI Nederland. Extra vluchten komen er niet. Mensen die eerder terug willen, kunnen volgens haar voor 150 euro per persoon mee met een reguliere vlucht. Hoeveel mensen daar precies voor hebben gekozen, kon TUI zaterdagavond niet zeggen.

Dat ze moeten betalen, heeft onder een aantal toeristen kwaad bloed gezet. „Ik begrijp dat het heel angstaanjagend is om een aardbeving mee te maken. Maar dit is geen uitkeringsvatbare situatie”, zegt de woordvoerster van TUI. „Angst is heel subjectief. Wij volgen gewoon het calamiteitenfonds en de reisadviezen van Buitenlandse Zaken.” En voor Kos geldt geen negatief reisadvies.