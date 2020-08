Tientallen musici en podia pleiten voor steun voor jazz

Tientallen musici, orkesten, ensembles en podia pleiten samen met de conservatoria voor rijkssteun voor jazz, klezmer, geïmproviseerde en Afro-Caribische muziek. Het Fonds Podiumkunsten heeft onlangs vrijwel alle aanvragen voor steun voor deze muziekgenres negatief beoordeeld.

Sommige aanvragen kregen wel een positief stempel, maar geen geld. „Desastreus”, schrijft het Jazz Orchestra of the Concertgebouw namens alle ondertekenaars vrijdag in een brandbrief aan de Tweede Kamer, minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

Volgens de briefschrijvers zal de positie van Nederland als internationaal toonaangevend jazzland afbrokkelen. „Jazz uit Nederland is internationaal een begrip door de muzikale ontwikkelingen die hier plaatsvinden.” Bovendien staan arbeidsplaatsen bij de ensembles, de toeleveringsbedrijven en podia op de tocht. Op de langere termijn is er geen arbeidsperspectief voor studenten aan de conservatoria.

„Het is onbegrijpelijk”, staat in de brief. „Voornoemde muziekstijlen zijn relevanter dan ooit in een tijd waarin culturele diversiteit, en spanningen die voortkomen uit culturele identiteit, hoog op de agenda staan.” De briefschrijvers willen dat er geld uit de cultuurbegroting wordt vrijgemaakt om de „ensembles die onder de zaaglijn van het Fonds Podiumkunsten zijn beland alsnog te honoreren.”