Tientallen miljoenen trekvissen zwemmen Nederlandse rivieren in

Tientallen miljoenen trekvissen zwommen afgelopen jaar de Rijn-Maasdelta in via de Haringvlietsluizen. Rijkswaterstaat zet de sluizen onder Rotterdam sinds 2019 regelmatig op een kier, om de vismigratie te verbeteren.

In een van de zeventien sluizen werden door Rijkswaterstaat netten geplaatst, om vissen te vangen en zo te bepalen of trekvissen gebruikmaken van de kieren in de sluizen. In totaal werden 23 verschillende vissoorten aangetroffen. Op basis van de vangsten is berekend dat tientallen miljoenen vissen de rivierendelta in zijn gezwommen.

Er werden vooral typische trekvissen, zoals zeebaars, haring en sprot in de netten aangetroffen. Ook verdwaalde zoetwatervissen kwamen in de netten. Die komen soms aan de zeekant van de sluizen terecht en gebruiken de kier om weer terug te zwemmen naar het Haringvliet.

Rijkswaterstaat zette de Haringvlietsluizen sinds 2019 zo’n 850 keer op een kier. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is blij met de resultaten van het onderzoek. „Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is een innovatief natuurproject en de resultaten zijn positief. De komende jaren gaan we door met onderzoeken hoe we vissen het beste kunnen helpen bij hun trektocht.”