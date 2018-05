Tientallen meldingen per dag over terrorisme

Bij de politie in Den Haag komen per dag tientallen meldingen binnen met informatie die mogelijk gerelateerd is aan terrorisme. De politie doet daar serieus onderzoek naar, zei de Haagse burgemeester Pauline Krikke donderdagavond tegen de gemeenteraad. Maar het zijn er „simpelweg te veel” om die allemaal voor te leggen aan de zogeheten driehoek, waarin de burgemeester en de leiding van de Haagse politie en het Openbaar Ministerie zitten.

Het lijkt haar ook niet zinnig dat de driehoek alle meldingen en beslissingen krijgt voorgelegd, omdat de politie en het Openbaar Ministerie dit afhandelen. Wat volgens Krikke niet goed is gegaan, is dat de anonieme melding over Malek F. - die ervan wordt verdacht dat hij op Bevrijdingsdag drie mensen neerstak in Den Haag - niet werd geregistreerd in het politiesysteem. Dat is volgens Krikke een menselijke fout geweest en leidde ertoe dat de burgemeester na de steekpartij niet meteen op de hoogte was dat er een tip was binnengekomen en dat daar onderzoek naar was geweest.