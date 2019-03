Tientallen luchten hart in buurthuizen Utrecht

Tientallen mensen hebben dinsdag in Utrecht hun hart gelucht over de gebeurtenissen maandag in de stad. Ze konden terecht in buurthuizen in de nabijheid van het 24 Oktoberplein waar maandag de schietpartij in de tram plaatsvond.

De schietpartij, de aanwezigheid van gewapende politiemensen in de buurt, ouders die hun kind niet konden zien, helikopters die boven de huizen hingen en de aanhouding van de verdachte: het gaf de mensen die het van nabij meemaakten een gevoel van onveiligheid, zegt Jytte Reichert van Slachtofferhulp Nederland, dat in de buurthuizen aanwezig was.

Omwonenden konden hun verhaal kwijt en ze konden de gebeurtenissen van zich af praten. „Je merkt dat het mensen bezighoudt”, aldus Reichert. „We zien gevoelens van angst en onrust. Het is goed dat mensen ergens binnen konden stappen en andere mensen konden zien en spreken. Dat is toch laagdrempeliger dan eenzelfde gesprek via de telefoon voeren.”