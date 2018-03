Tientallen koeien omgekomen door brand

Door een uitslaande brand in een veestal in Zwaagdijk (Noord-Holland) zijn zaterdag meer dan twintig koeien en kalveren om het leven gekomen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zei dat dit aantal mogelijk nog oploopt, omdat de brandweer nog steeds aan het nablussen is en er mogelijk nog kadavers worden gevonden. De brandweer heeft ruim tachtig dieren kunnen redden. Eerder zei de brandweer dat zestig tot tachtig kalveren waren omgekomen.

Een aantal dieren raakte gewond en is behandeld door een veearts.

De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling die in de verre omtrek te zien was. Het woonhuis en naastgelegen stallen kon behouden blijven. Er zijn geen mensen gewond geraakt.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.