Tientallen gestolen e-bikes teruggevonden, drie mensen opgepakt

Tientallen mensen uit het midden en oosten van het land kunnen hun gestolen elektrische fiets terugkrijgen. In het Gelderse Ermelo zijn namelijk drie mensen opgepakt voor een reeks diefstallen van meer dan twintig e-bikes. De fietsen zijn teruggevonden en de politie heeft de eigenaren benaderd.

Rond Ermelo werden de laatste tijd opvallend veel e-bikes gestolen. Ruim een week geleden vonden agenten vijftien gestolen e-bikes in een loods in Ermelo. Daar was ook een 32-jarige inwoner van het dorp. Hij werd opgepakt. Bij zijn huis werden nog eens vijf fietsen gevonden. Een dag later werden twee mannen van 36 en 34 opgepakt toen ze net gestolen fietsen naar de loods brachten.

De loods in Ermelo werd gebruikt voor het omkatten van de fietsen. Ze werden veranderd, zodat ze konden worden doorverkocht.