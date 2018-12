Tientallen dozen met sigaretten gevonden

Politie en douane hebben woensdag in een loods aan de Melcherstraat in Landgraaf tientallen dozen met sigaretten ontdekt. Volgens de politie lagen de dozen in een verborgen ruimte in de loods.

Er is nog niemand aangehouden. De douane onderzoekt de herkomst en bestemming van de sigaretten. Ook wordt nog bekeken om hoeveel tabak het precies gaat.

De sigaretten werden ontdekt tijdens een breder onderzoek op industrieterreinen en in het buitengebied in Limburg. Daarbij vond de politie in Weert en Nederweert nog twee wietplantages.

Bij de onderzoeken, die ook donderdag nog doorgaan, zijn onder meer gemeenten en de Belastingdienst betrokken.

Burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf is blij met de gezamenlijke onderzoeken. „Criminele activiteiten mengen zich steeds meer in het dagelijks leven. Dat leidt tot onveiligheid voor onze inwoners en samenleving.”