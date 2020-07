Tientallen boeren zijn opgepakt toen ze woensdagochtend de toegang naar afvalverwerkingsbedrijf Attero in het Drentse Wijster blokkeerden met landbouwvoertuigen en auto’s. Demonstraties met tractoren zijn in Drenthe niet toegestaan, net als in Groningen en Friesland.

Volgens de politie is het bedrijf inmiddels weer bereikbaar. Om te voorkomen dat meer mensen naar de afvalverwerker zouden komen, werden toegangswegen afgesloten.