Tientallen demonstranten bij Vion-slachterij in Boxtel

Tientallen mensen hebben vrijdag gedemonstreerd bij de Vion-slachterij in Boxtel. Ze willen dat het bedrijf sluit. „Dit is een coronahaard”, aldus initiatiefneemster Mirjam Bemelmans.

De mensen, ongeveer vijftig totaal, hadden doeken bij zich met daarop teksten als ‘Gezondheid boven winst’ en ‘Sluit Vion’. Bemelmans overhandigde de kwaliteitsmanager van het bedrijf een brief. Die is ook naar de gemeente gestuurd. „Wij willen graag het eerlijke verhaal. Wij willen van de Veiligheidsregio horen waarom dit bedrijf per se open moet blijven”, zegt Bemelmans.

Bij Vion werden eerder coronabesmettingen vastgesteld. Begin juni nam het bedrijf extra maatregelen. Zo werd een controle aan de poort ingesteld om besmetting actief op te sporen, waarna mensen met corona-achtige klachten naar een van de teststraten van de GGD worden gestuurd. In totaal zijn in de eerste twee weken van juni in Boxtel 26 mensen positief getest. Zij stopten daarom met hun werk.