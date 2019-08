Tientallen delen verdriet over dood meisje

Tussen de zestig en zeventig mensen uit de Bredase wijk Boeimeer zijn dinsdagmiddag bij elkaar gekomen om hun verdriet te delen over de dood van hun wijkgenoot, de 15-jarige Megan. Zij is maandag door messteken omgebracht. Onder de buurtbewoners leeft „een soort van ongeloof” over wat er is gebeurd, zei een politiewoordvoerder.

Megan werd in een huis in de Bilderdijkstraat om het leven gebracht. Zij kende de 16-jarige jongen die als verdachte is aangehouden.

„De bijeenkomst voor de buurtbewoners is gehouden op initiatief van de wijkagent”, aldus de politiewoordvoerder. „Het was een combinatie van jong en oud.”

Hij zei dat ook burgemeester Paul Depla met de buurtbewoners heeft gesproken. Die wees erop dat de Bilderdijkstraat een rustige straat is. Als er ambulances doorheen rijden, is dat meestal omdat ze op weg zijn naar het ziekenhuis dat in de buurt ligt, en niet voor een incident in de Bilderdijkstraat zelf.