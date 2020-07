Tientallen buitenlandse liefdes herenigd op Schiphol

Enkele tientallen Nederlanders zijn maandag op Schiphol herenigd met hun liefde uit het buitenland. Ze grepen gelijk hun kans nu het inreisverbod is versoepeld voor mensen die een relatie hebben met iemand van buiten Europa. Door de uitbraak van het coronavirus mochten zij sinds 19 maart niet ons land in, waardoor de geliefden elkaar lange tijd niet hebben gezien.

De hereniging leidde volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol tot heel wat gelukkige momenten. „Mensen stonden met bloemetjes en soms het zweet in de handen van de zenuwen in de aankomsthal”, vertelt hij. „Een man kwam nog met mondkapje op naar buiten, maar deed die snel even af voor een innige zoen.”

De regels zijn sinds maandag versoepeld, maar de stellen moeten wel aantonen dat sprake is van een duurzame relatie. Deze bewijsstukken, verklaringen en eventuele garantstellingen moeten bij aankomst op Schiphol aan de marechaussee worden getoond. Volgens de zegsman hadden de meeste mensen hun papieren netjes op orde. „We kregen zelfs hele fotoboeken te zien bij de paspoortbalie. Die passagier was heel zenuwachtig, want ze had haar vriend al zo lang niet meer gezien.”

Toch waren er ook wel een paar twijfelgevallen en moesten de marechaussees soms doorvragen of er wel werd voldaan aan de eisen. „Af en toe kregen we een ietwat amateuristische verklaring te zien”, aldus de woordvoerder. „Het is belangrijk dat mensen zoveel mogelijk gebruik maken van het formulier van de Rijksoverheid.”

Geliefden die naar Nederland komen, moeten een handgeschreven verklaring ondertekenen waarin zij verklaren dat ze een relatie hebben van minimaal drie maanden waarbij ze elkaar regelmatig hebben gezien. Ook moeten de partners een retourticket bezitten. Als mensen uit landen komen met een code oranje, dan geldt een dringend advies voor een thuisquarantaine van veertien dagen.

Volgens de woordvoerder van de marechaussee zijn sinds 19 maart zo’n driehonderd passagiers van buiten Europa geweigerd die ondanks het coronabeleid toch ons land probeerden binnen te komen. Onder hen waren opvallend veel reizigers uit de Verenigde Staten.