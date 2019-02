Tientallen brandstichtingen in Hulst opgelost

Met de arrestatie van drie mannen (18, 22 en 31 jaar) uit de Zeeuwse gemeente Hulst denkt de politie ruim veertig brandstichtingen te hebben opgelost. De recherche onderzoekt de branden die in september 2014 begonnen en eind vorig jaar stopten.

Twee van de drie verdachten zijn in december al aangehouden, de derde begin februari. De branden begonnen met een verkeersbord, een parasol en een stapel kranten en liepen uit tot branden in auto’s en touringcars. Ook werd brand gesticht in (leegstaande) schuren en woningen, waarbij mensen en dieren soms in gevaar kwamen. In Stekene, net over de Belgische grens, werd brand gesticht in zes trailers die op het terrein van een transportbedrijf stonden.

Intussen hebben de drie verdachten al enkele brandstichtingen bekend. Eentje, de 31-jarige man die de politie als hoofdverdachte ziet, deed zich regelmatig voor als ‘ontdekker’ van branden, waarschuwde vervolgens bewoners of eigenaren van goederen of gebouwen zodat hij als de redder in nood gezien zou worden.

Het Openbaar Ministerie gaat het trio vervolgen, maar ook de kosten van de brandweerinzet op ze verhalen. De 18-jarige mag het proces thuis afwachten, de andere twee zitten nog vast.