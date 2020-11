Tientallen boetes uitgedeeld op drie illegale feesten Amsterdam

De politie Amsterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie illegale feesten beëindigd. Tientallen boetes zijn uitgedeeld aan aanwezige feestvierders. Ook zijn er aanhoudingen verricht en is geluidsapparatuur in beslag genomen.

In een woning aan de Gustav Mahlerlaan op de Zuidas beëindigde de politie om 02.00 uur een feest waar ongeveer zestig personen aanwezig waren. De twee eigenaren van de woning en de persoon die als portier fungeerde, kregen een boete.

In een bedrijfspand aan de Anthony Fokkerweg op bedrijventerrein Schinkel deelde de politie 46 boetes uit aan bezoekers van een illegaal feest. Bij aankomst van de politie om 02.30 uur maakten veertig personen zich direct uit de voeten. Een van de bezoekers gaf een agent een kaakslag. De organisator van het feest kreeg een proces verbaal. Die kan ook op bestuurlijke maatregelen van de gemeente rekenen, zoals een dwangsom of een bestuurlijke boete.

Tot slot beëindigde de politie een feest aan de Leidsekruisstraat in het centrum van Amsterdam. Daar waren meer dan twintig personen aanwezig.

Meldingen van illegale feesten worden met voorrang behandeld, waarschuwt de politie. „De tijd van waarschuwen is daarbij echt voorbij.” In de nacht van vrijdag op zaterdag beëindigde de politie ook al een feest in een bedrijfspand aan de Van Eeghenstraat.