Tientallen boeren in Den Haag in aanloop naar protest

Ongeveer veertig boeren staan woensdagmorgen vroeg al met hun voertuigen in de buurt van het Malieveld in Den Haag waar later op de dag actie wordt gevoerd tegen het stikstofbeleid. John van Laarhoven uit Diessen (Noord-Brabant) is met een groepje van circa tien provinciegenoten al rond middernacht in Den Haag gearriveerd.

„We zijn zo vroeg gekomen, omdat we tijdens de actie vooraan willen staan”, aldus Van Laarhoven. „Met een aggregaat en muziek zijn we de nacht goed doorgekomen.” Naast de groep Brabanders staan er nog nog zo’n dertig boeren met hun voertuigen in de buurt van het Malieveld.

Woensdag protesteren de boeren opnieuw in de Hofstad tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De demonstratie is bij park Koekamp, tegenover station Den Haag Centraal. Boeren kunnen hun tractoren parkeren op drie wegen in de buurt van het Malieveld. Van daaruit kunnen ze naar Koekamp lopen.