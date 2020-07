Tientallen automobilisten doen vakantiecheck bij Hazeldonk

Tientallen vakantiegangers zijn zaterdagochtend bij het Brabantse Hazeldonk gestopt voor een laatste vakantiecheck van hun voertuig door medewerkers van de ANWB, Kwik-Fit en Autotaalglas. Een woordvoerder van de ANWB spreekt van een goede opkomst, ongeveer even groot als vorig jaar.

Mensen die onderweg zijn naar België, Luxemburg en Frankrijk konden tussen 07.00 en 12.00 uur terecht bij verzorgingsplaats Hazeldonk langs de A16. Volgens de woordvoerder stonden vier wegenwachten, twee caravanexperts en vrijwilligers klaar om de voertuigen na te kijken. In totaal zijn 72 auto’s, zestien auto-caravancombinaties en vier campers geïnspecteerd.

„Van de meeste voertuigen was de technische staat redelijk goed. Wel moest veel olie worden bijgevuld, waarschijnlijk omdat veel voertuigen dit voorjaar door de coronacris stil hebben gestaan”, aldus de zegsman. Er was vooral sprake van het verhelpen van kleine storinkjes zoals het vervangen van lampjes. Bij een auto moest een v-snaar worden vervangen.

Twee auto’s met caravan waren zwaarbelast, zo’n 300 tot 350 kilo. „De auto’s hadden wel genoeg pk’s om de caravans te trekken, maar het kan zijn dat zo’n gewicht in bijvoorbeeld in Frankrijk verboden is. Dan moet je spullen achterlaten en riskeer je een boete.”

Het was opvallend dat er evenveel animo voor een check was als een jaar geleden. De verwachting was dat er minder mensen zouden vertrekken naar België, Luxemburg en Frankrijk, maar dat bleek niet het geval. Ook waren volgens de woordvoerder veel mensen op de hoogte van de check door berichtgeving in de media en twee grote lichtkranten langs de snelweg. „Mensen stoppen hier speciaal voor.”