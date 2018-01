Tientallen arrestaties in groot drugsonderzoek

In Nederland en België zijn in totaal ongeveer vijftig personen aangehouden in het kader van een groot internationaal onderzoek naar drugshandel. Dat hebben de Nederlandse en Belgische politie donderdag bekendgemaakt op een persconferentie in Hasselt.

De politie heeft daarbij onder meer een halve kilo springstof, vuurwapens, geld, 1,5 kilo amfetamine en voertuigen in beslag genomen. De aanhoudingen waren met name in Noord-Brabant en Belgisch Limburg. De arrestanten zijn Belgen, Nederlanders en Serven. De bende hield zich bezig met de productie van en handel in xtc en amfetamine, en de handel in cocaïne.

Volgens de Belgische Federaal Procureur Frédéric Van Leeuw werden eerder ook in Malta vier koeriers opgepakt, onder wie twee Belgen. Zij zijn daar inmiddels veroordeeld tot negentien jaar cel.

In Scheveningen pakte de Nederlandse politie vlak voor de kerst zeven mensen op, onder wie het vermeende kopstuk van de bende, de bekende drugscrimineel John H. (60) uit Sint Willebrord. Dat gebeurde tijdens de verkoop van 50 kilo cocaïne aan een infiltrant van de politie. H. werd in 2002 veroordeeld tot elf jaar cel wegens zijn rol in de beruchte West-Brabantse York-bende. Ook moest hij toen bijna een miljoen euro betalen.

De Belgische politie kwam de bende op het spoor via een bedrijf in Lommel. Dit bedrijf had de aandacht getrokken omdat het erg veel chemische stoffen bestelde, die geschikt waren voor de productie van xtc en amfetamine. Vervolgens vond de Nederlandse politie in Zeeland, Nispen, Waspik en Uden loodsen waar chemische producten werden opgeslagen voor de productie van synthetische drugs. In een loods in Zeeland vonden agenten ruim 52.000 liter drugsafval. In Ham en Hamont-Achel (B) vond de Belgische politie labs waar amfetamine werd geproduceerd.

Advocaat Louis de Leon van hoofdverdachte John H. zegt dat er geen bewijs is dat hij de grote baas is van de drugsbende. Volgens de advocaat is hij door een infiltrant van de politie uitgelokt om voor een relatief kleine provisie te bemiddelen bij de cocaïnetransactie in Scheveningen. „Voor een man van zijn statuur zijn dat geen zaken”, reageerde De Leon.